Anderlecht-coach Brian Riemer houdt druk af voor topper: “Club Brugge zit een beetje in hetzelfde schuitje”

Anderlecht speelt zondag met het mes op de keel tegen Club Brugge. De supporters zijn al in alle staten, maar een nederlaag in Jan Breydel kan RSCA echt richting degredatiezone leiden. Coach Brian Riemer bewaart de kalmte, te meer omdat er met flankaanvaller Anders Dryer ook versterking aankomt. “De laatste drie dagen op training waren uitstekend.”

Club Brugge - Anderlecht is normaal een topper in de titelstrijd. Nu is het de nummer vier tegen de nummer 11. Al is het ook een duel tussen RSCA-coach Brian Riemer en Club-coach Scott Parker. Beiden kennen elkaar uit Engeland waar ze vier tegen elkaar uitkwamen. Als assistent van Brentford trok Riemer drie keer aan het langste eind, maar in de play-offs voor promotie naar de Premier League ging Riemer wel de boot in tegen Parkers’ Fulham.

“Hij won tot mijn frustratie de belangrijkste match, ja”, aldus Riemer. “Zijn ploeg leverde toen een uitstekende prestatie af en scoorde via een verre vrije trap: een nachtmerrie voor de keeper. Ik ken Scott Parker dus vrij goed. Hij leverde altijd goed werk, zowel bij Fulham als daarna bij Bournemouth. Twee teams vanuit de Championship promoveren naar de Premier League: dat is indrukwekkend in Engeland. Het wordt een leuke ontmoeting zondag.”

De druk is nochtans gigantisch. Club Brugge won vijf keer op rij niet en kan zich geen uitschuiver meer permitteren, maar bij Anderlecht is het echt crisis. Als paars-wit verliest en staartploegen als Zulte Waregem of Kortrijk pakken weer punten, dan wenkt echt de degradatiezone. “Zowel Brugge als Anderlecht zitten een beetje in hetzelfde schuitje. Bij ons is de situatie is misschien nog wat moeilijker omdat we minder punten hebben, maar het is vergelijkbaar. Wij weten ook dat Brugge een grote club is met veel geld en een hoog verwachtingspatroon én dat het een zware klap zou zijn als ze zondag zouden verliezen. Maar wij moeten ons focussen op onszelf. Het is aan ons om daar een goeie prestatie te leveren.”

Fysieke arbeid

Riemer wil vooral niet negatief doen. “Er is druk bij Anderlecht en Club Brugge wordt een moeilijke tegenstander, maar ik zal hier niet elke persconferentie zitten om te oordelen. Toen ik begon wist ik dat ons programma in het begin zwaar oogde. Wel, we gaan blijven spelen tot de laatste wedstrijd voor de play-offs en pas dan maak ik een balans op en zien we wel hoeveel punten we hebben. Ook als we winnen in Brugge zal ik geen oordeel vellen. We zitten in een proces waarin we onze speelstijl willen integreren en dat kost tijd.”

Toen hij arriveerde verbaasde Brian Riemer zich over de fysieke paraatheid van de spelers. “De conditie van de spelers is nog niet wat ze moet zijn. Helaas zijn voetballers geen auto’s waarin je even benzine gooit waardoor ze volle bak rijden. Die conditie moeten we nu zorgvuldig opbouwen zonder dat we jongens forceren. We leggen nu de fundering, maar de spelers zijn ontzettend gemotiveerd. Ik werk elke dag met plezier met hen en probeer alle niet-gerelateerde voetbalproblemen buiten te houden. De laatste drie dagen was het niveau echt goed op training en ik hoop dat ze zondag hetzelfde brengen als tegen Union voor die rode kaart van Moussa N’Diaye.”

Anderlecht zal het wel zonder steun van zijn fans moeten doen. Uitsupporters zijn niet toegelaten en Club Brugge verkocht alle plaatsen aan hun eigen aanhang. “We gaan de supporters missen. Ook in de vorige matchen waren ze magisch. Maar hoe vol het stadion ook zit met Brugse fans, op het veld blijft het elf tegen elf. We willen onze achterban iets teruggeven. Het gesprek dat ik afgelopen week had met de supporters was ook heel constructief.”

Deense aanwinst

Toch lijkt vooral een zege nodig om te gemoederen enigszins te bedaren. Of een transfer. Anderlecht kondigt weldra de komst aan van Anders Dryer, een flankaanvaller van Midtylland die tot 2027 zal tekenen. “Ik ken Dryer al van toen ik met de U19 van FC Kopenhagen verloor van Esjberg”, besloot Riemer. “Hij versloeg me toen al en het is altijd een speler geweest die hoog stond aangeschreven in Denemarken. Bekijk zijn statistieken en je ziet dat hij altijd beslissend is geweest. Toen ik nog bij Brentford werkte stond hij daar ook al op de radar.”