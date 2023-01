DE STEMMEN VAN ASSISEN: “Ze hadden 37 miljoen euro aan diamanten geroofd. Maar de hele bende ging vrijuit”

Belachelijk simpel was ze, de diamantroof op de luchthaven van Zaventem. In 2013 maakten overvallers een gat in de omheining, reden ze de tarmac op, en haalden ze voor miljoenen euro’s diamanten uit een vliegtuig. Al snel hadden de speurders de bende in het vizier, maar dan kwam de uppercut: alle 18 verdachten werden vrijgesproken op het proces, slechts één ervan moest even in de cel. Deze week volgt een nieuw proces; krijgen de overvallers nu wel een straf?