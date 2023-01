Wim De Decker is terug van stage met SK Beveren en blikt met veel enthousiasme vooruit: “De groep is er klaar voor”

SK Beveren legde in de Spaanse zon de basis voor het tweede deel van de competitie. Volgens trainer Wim De Decker is de winterstage vlekkeloos verlopen. “We hebben de dingen verwezenlijkt die we vooropgesteld hadden.” — © Belga

SK Beveren legde in de Spaanse zon de basis voor het tweede deel van de competitie. Volgens trainer Wim De Decker is de winterstage vlekkeloos verlopen. “We hebben de dingen verwezenlijkt die we vooropgesteld hadden: zowel tactisch en fysiek als in groep. Als je dat kan inlossen, heb je een goede stage achter de rug. De groep is daar ook heel goed mee omgegaan. We hebben hier meer in detail kunnen trainen, terwijl de eerste maanden onze focus vooral op de basis lag. Ik heb het gevoel dat de groep er klaar voor is. Al moet dat natuurlijk nog blijken. Misschien goed dat we net tegen Beerschot thuis moeten starten. En als je de statistieken bekijkt, staan we bijna overal bovenaan. Aan ons om op die weg verder te bouwen.”

Er was bovendien goed nieuws uit de Beverse ziekenboeg. Louis Verstraete en Joan Simun Edmundsson sloten na lange afwezigheid opnieuw aan op winterstage. En dat tot grote tevredenheid van De Decker. Al moeten we wellicht nog even wachten om hen effectief in actie te zien. Op winterstage werkte Beveren twee oefenmatchen af. De eerste tegen reeksgenoot SK Deinze werd verloren. Tegen Orihuela, een lokale tegenstander, werd wel gewonnen. “Ik had liever tegen andere tegenstanders gespeeld, maar dat is door omstandigheden niet gelukt”, vertelt De Decker. “Zo’n oefenmatchen moet je ook altijd in perspectief plaatsen. Het resultaat is ondergeschikt aan het geleverde spel. Ik heb dingen gezien die ik wilde zien en waarop we hard getraind hebben. Dat is veel belangrijker dan de uitslag op zich.”

Serieuze versterking

Met Jakov Filipovic was er één nieuw gezicht aanwezig. “We zochten achterin nog een extra optie om de concurrentie aan te scherpen”, verduidelijkt De Decker, die Filipovic al langer volgt. “Zeker in dit systeem is het geen overbodige luxe om meerdere opties te hebben. Ik ken hem nog van bij Lokeren en sindsdien is zijn niveau alleen maar gestegen. Je wordt niet voor niets aanvoerder van BATE. Kortom, hij is een serieuze versterking voor ons.”

Voor de rest bleef het voorlopig rustig op de transfermarkt. Brent Gabriël keerde vervroegd terug van FCV Dender en Michael Mulder verliet de Freethiel. “Maar de kans is reëel dat er nog iets gaat gebeuren”, verklapt De Decker, zonder in detail te treden. “Ik mag zeker niet klagen over de ploeg, maar we moeten ook niet blind zijn. Als we de ploeg nog kunnen versterken, zullen we dat niet laten liggen. Uitgaand is er wel wat interesse, vooral voor spelers die minder aan spelen toekomen. Maar ook in spelers die goed presteren. We moeten niet naïef zijn, maar goed voorbereiden zodat we nog sterker uit de transferperiode komen.”

Extra mankracht

Flavien Le Postollec, die De Decker nog kent van zijn periode bij Deinze, werd tijdens de winterstop aan de technische staf toegevoegd. “Als we meer in detail wilden trainen, hadden we extra mankracht nodig”, verklaart De Decker. “Flavien heeft altijd zelf gevoetbald en zit dicht bij de leefwereld van de groep. Het is bovendien altijd verrijkend om mensen op te nemen die een andere insteek hebben. Ze moeten niet allemaal in Beveren wonen. Hij is iemand die met spelers een bepaalde connectie kan hebben. Zo’n profiel zochten we nog om in onze staf op te nemen. Het is een voordeel dat ik hem al ken, waardoor de integratie niet lang hoeft te duren.”