Bert krijgt zijn ticket voor afgelast festival al 2,5 maand niet terugbetaald, en hij is niet alleen: “Sommigen zijn 700 euro kwijt”

Diestenaar Bert Petitjean klaagt samen met zo’n vijftien andere gedupeerden het uitblijven van de terugbetaling van de tickets van het afgelaste festival Sinner’s Day aan. Normaal had hij tegen 1 november zijn geld moeten terugkrijgen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. “Sommigen zijn 700 euro kwijt. Die organisator is onbetrouwbaar.”

De wintereditie van het festival Sinner’s Day zou van 29 tot 31 oktober voor het eerst in Diest plaatsvinden, met name op de citadel. Er waren optredens op drie podia gepland. De ticketverkoop startte in het voorjaar. De stad stond achter het initiatief en liet via het eigen infoblad weten dat Diestenaren die voor 1 augustus een ticket bestelden een tweede gratis zouden krijgen.

“Onbetrouwbaar”

“Ik kocht eind juli een weekendticket van 231 euro. Als Diestenaar kreeg ik er een tweede ticket bij”, vertelt Bert Petitjean. “Op 2 september kreeg ik net als andere tickethouders per e-mail te horen dat het festival werd afgelast. De tickets zouden wel geldig blijven voor de editie van 2023 en er was een mogelijkheid om het geld terug te vragen. Het bedrag zou dan voor 1 november op onze rekening staan.” (Lees verder onder de foto)

“De organisator belooft al voor de derde keer een terugbetaling van de tickets. Ik heb er mijn twijfels over”, zegt Bert Petitjean. — © if

Bert vroeg meteen zijn geld terug, maar op 1 november was de terugbetaling nog niet gebeurd. Op 3 november volgde een nieuw bericht dat de terugbetaling tegen 31 december zou gebeuren. “Nu zijn we een eind in januari en we hebben nog geen geld gezien. Die organisator is onbetrouwbaar”, klaagt Bert Petitjean aan.

Onkosten

“160 kopers van een ticket gaan eerstdaags hun geld ontvangen”, reageert organisator Erik De Ridder. “Het Engelse bedrijf dat de tickets voor ons verkocht, is failliet gegaan. We hoopten het geld te recupereren, maar dat is ons niet gelukt. Wegens het wegvallen van het festival zijn er geen inkomsten, maar wel onkosten.” (Lees verder onder de foto)

In Oostende vond Sinner’s Day afgelopen zomer wél plaats. — © jro

“Voor de derde keer belooft de organisator een terugbetaling, maar ik heb er mijn twijfels bij”, zegt Bert. Hij deed een oproep naar andere kopers van een ticket, die nog geen terugbetaling hebben ontvangen. “Intussen zijn we al met vijftien en de lijst gaat nog wel aangroeien”, verwacht Bert Petitjean. “Sommigen zijn 700 euro kwijt. Hopelijk kijken we niet tegen een faillissement aan.”

De ondernemingsrechtbank heeft Wave to Synth, het bedrijf achter Sinner’s Day, een procedure van gerechtelijke organisatie toegestaan. Tot 20 maart 2023 krijgt de organisator opschorting van betalingen.