Huis van Kyan (32) staat op instorten nadat woning van buren gesloopt werd: “Plots werd ik wakker door hevig gekraak”

Rupelmonde

De afbraakwerken van een rijhuis in de Gerard de Cremerstraat in Rupelmonde lijken nu ook desastreuze gevolgen te hebben voor het naastgelegen huis van Kyan Vermet (32). De scheidingsmuur stortte gedeeltelijk in en Kyan moest halsoverkop zijn huis verlaten. De woonst is intussen onbewoonbaar en Kyan moet elders onderdak vinden. “Ik werd ’s nachts gewekt door een hevig gekraak en zag de stenen uit de muur vallen.”