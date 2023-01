Kevin Spacey pleit onschuldig aan nieuwe aanklachten over seksueel misbruik

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey heeft vrijdag onschuldig gepleit aan zeven nieuwe aanklachten over seksueel misbruik in het Verenigd Koninkrijk. Zeven maanden geleden ontkende hij al gelijkaardige beschuldigingen.

De 63-jarige Hollywoodster, die via videoconferentie deelnam aan de hoorzitting voor het Crown Court - vergelijkbaar met onze rechtbank van eerste aanleg - in Southwark in Londen, wordt aangeklaagd voor verschillende gevallen van seksueel misbruik van een man tussen 2001 en 2004.

Spacey wordt aangeklaagd omdat hij de man zou hebben gedwongen tot niet-consensuele seks, meldde het parket in november, toen het de politie toeliet om de nieuwe aanklacht aan het nu al lijvige dossier van de acteur toe te voegen.

Stond al terecht

De tweevoudige Oscarwinnaar (voor ‘American Beauty’ en ‘Usual Suspects’) staat al terecht voor vier aanradingen bij drie verschillende mannen tussen maart 2005 en april 2013, toen hij artistiek directeur was van het Londense theater The Old Vic. In juli pleitte hij daarvoor onschuldig. Afgelopen oktober werd Kevin Spacey niet schuldig bevonden aan seksueel misbruik door een burgerlijke rechtbank in New York.

In totaal hangen hem nu twaalf aanklachten boven het hoofd van seksuele aanranding van vier mannen tussen 2001 en 2013.

Het maandenlange proces van de acteur zal in juni plaatsvinden. Op 5 april is er al een procedurele zitting.

Spacey werd in 2017 door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.Kort daarna moest de acteur vertrekken uit de populaire Netflix-serie House of Cards. Meerdere zaken in de VS werden geschikt of geseponeerd.