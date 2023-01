Schadelijk PFAS mag alsnog van Nederland naar afvalverwerker in België

Een lading Nederlands afval met daarin het schadelijke PFAS mag alsnog naar België worden gebracht om daar te worden vernietigd. De Nederlandse staatssecretaris voor Milieu Vivianne Heijnen trok de toestemming daarvoor eind vorig jaar in. De Belgische verwerker Indaver vecht dat aan bij de Raad van State van Nederland. In afwachting van een uitspraak geeft de Raad voorlopig toestemming voor de export van het materiaal.

PFAS is de verzamelnaam voor poly- en perfluoralkylstoffen. Die worden bijvoorbeeld gebruikt in blusschuim, als antiaanbaklaag voor pannen of als waterafstotende bescherming voor kleding. De chemische stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Ze kunnen zich ophopen in het lichaam, kunnen de werking van het immuunsysteem verminderen en hebben mogelijk effect op de voortplanting en op het ongeboren kind.

Indaver heeft een installatie in Antwerpen waar materiaal met PFAS op hoge temperatuur wordt verbrand. Volgens staatssecretaris Heijnen zijn de ovens echter niet heet genoeg om PFAS te vernietigen. Dit zou 1.100 graden moeten zijn. Indaver zegt dat de temperatuur van 1.040 graden ook genoeg is om PFAS te vernietigen. Rond de ovens is PFAS aangetroffen, maar dit komt volgens Indaver door andere bedrijven.

De Raad van State doet nog geen uitspraak over dat meningsverschil. Mogelijk krijgt de staatssecretaris uiteindelijk gelijk, aldus de Raad, “maar Indaver IWS heeft daarover in ieder geval voldoende twijfel gezaaid” en krijgt daarom “het voordeel van de twijfel”. Voor de Raad telt daarbij ook mee “dat de staatssecretaris jarenlang wel toestemming heeft gegeven” voor het overbrengen van het PFAS-afval naar België.