Hoe Vormer volgens Alieu Fadera nu al het verschil maakt bij Zulte Waregem: “Ruud praat constant”

Twee wedstrijden, twee zeges en evenveel clean sheets. Het eerste rapport van Zulte Waregem in 2023 oogt bijzonder positief. Daarbij is de inbreng van Ruud Vormer al veelvuldig vermeld. Ook Alieu Fadera ervaart aan den lijve het belang van de 34-jarige Nederlander: “Hij geeft je telkens weer de juiste raad en zo ga je ook als groep beter voetballen.”

Sinds vorige week waait er een nieuwe wind door de Elindus Arena. De komst van Ruud Vormer en Christian Brüls zorgde voor een heuse shocktherapie waarvan Zulte Waregem nu al de vruchten plukt. Ook Alieu Fadera bevestigt het belang van de twee aanwinsten. Vooral Vormer blijkt zich nu al te ontpoppen tot een echte patron. “Ruud praat constant”, glimlacht de minzame Gambiaan.

Fadera geniet ook zelf heel wat aandacht van de voormalige Gouden Schoen. “Op en naast het veld is Ruud voortdurend in de weer om ons te helpen. Hij geeft je telkens weer de juiste raad en zo ga je automatisch ook als groep beter voetballen. Daarnaast pept hij ons echt op en blaast hij werkelijk vertrouwen in onze rangen. Je merkt dat we als groep echt dag na dag stappen zetten.”

“Ach, weet je. Ruud is ervan overtuigd dat we allemaal iets te bieden hebben. Soms heb je gewoon een duwtje in de rug nodig om echt tot prestaties te komen”, aldus Fadera, die de richtlijnen van de ex-Gouden Schoen duidelijk ter harte neemt. “Nee, ik ben zijn tips zeker nog niet moe. (lacht) Als zo iemand je wil helpen, moet je vooral luisteren. Een speler met zoveel ervaring heeft zoveel te bieden.”

Ook Mbaye Leye bevestigt dat Ruud Vormer allesbehalve komt uitbollen aan de Gaverbeek. “Hij is een echte prof. Vooral zijn bescheidenheid siert hem. Als je hem bezig hoort tegen die jongens, prachtig. Zo was Ruud echt onder de indruk van de traptechniek van enkelen. Dan stimuleert hij iemand als Nicolas Rommens om die vrije trap tegen KV Mechelen te nemen.” Het typeert de voetballer en de mens Vormer. Een kostbaar wapen voor Essevee in de degradatiestrijd.

Nog een opsteker: tegen STVV scoorde Fadera voor het eerst in drie maanden tijd. Die treffer deed de 21-jarige flankaanvaller zichtbaar deugd. “Mijn doelpunt viel ook op het ideale moment, zo net voor rust. Hij ging ook lekker binnen. Dat doelpunt gaf ons vooral ook een enorme boost, waardoor we de partij uiteindelijk wisten te beslissen in de tweede helft. Ik ben blij dat we de zege konden veiligstellen en zo dus ook doorstoten naar de halve finales.”

“Teamprestatie was top”

Daarnaast was Fadera ook bijzonder opgetogen over de collectieve prestatie. “Onze teamprestatie was van de eerste tot de laatste minuut top. We hadden al tweemaal tegen hen gespeeld en ook jammer genoeg telkens verloren. Je merkte dat de twee ploegen elkaar door en door kenden. Zij moesten het nu evenwel zien te rooien zonder hun sterkhouder Christian Brüls, ze misten hem heel duidelijk.” (lacht)

“Tegen Genk wordt het natuurlijk weer een ander verhaal”, kijkt de Gambiaan ook al even vooruit naar de partij van zaterdagavond in de Cegeka Arena. “Zij hebben zoveel kwaliteiten en we beseffen dat ons een moeilijke avond wacht. Die bekernederlaag speelt geen rol hoor, dat kan iedereen weleens overkomen. Zij spelen werkelijk als één team en iedereen vecht voor elkaar. Dat is ook echt nodig als je topprestaties wil afleveren.”