Trump Organization krijgt boete van 1,6 miljoen dollar voor belastingfraude

De Trump Organization, het zakenimperium van voormalig president Donald Trump, is vrijdag veroordeeld tot een boete van 1,6 miljoen dollar voor belastingfraude en andere misdrijven die zijn gepleegd in het kader van een jarenlange regeling om enkele van zijn topmanagers te helpen om belasting over hun beloning te ontwijken. Dat heeft een rechter in Manhattan vrijdag besloten.

The Trump Corp. en The Trump Payroll Corp., twee dochterondernemingen van de Trump Organization, werden beide veroordeeld tot de maximaal mogelijke boetes onder de wetten van New York.

Ze werden vorige maand schuldig bevonden aan 17 aanklachten, waaronder belastingfraude, vervalsing van bedrijfsgegevens en samenzwering als onderdeel van wat aanklagers een “omvangrijk en gedurfd” plan hadden genoemd om leidinggevenden van het bedrijf “buiten de boeken om” te compenseren. De uitspraak van een jury in New York City was de eerste strafrechtelijke veroordeling van Trumps bedrijven ooit.

Een decennium lang

Een van die leidinggevenden was Allen Weisselberg, voormalig financieel directeur van de Trump Organization, die afgelopen zomer schuldig pleitte voor belastingfraude en ermee instemde samen te werken met de aanklagers tegen zijn oude werkgever.

Het Openbaar Ministerie in Manhattan beschuldigde Weisselberg van het ontvangen van meer dan 1,7 miljoen dollar aan niet-opgegeven compensatie gedurende meer dan tien jaar. Die compensatie kwam volgens de aanklagers in de vorm van huurbetalingen voor luxeappartementen, woninginrichting, Mercedes Benz auto’s voor hem en zijn vrouw, uitgaven voor parkeergarages en privé-schoolgeld voor zijn kleinkinderen.