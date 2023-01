Greta Thunberg bezoekt bezette dorp Lützerath

Via Twitter verspreidde Thunberg vrijdagmiddag een foto waarop ze in het dorp te zien is met een bord met opschrift “Keep it in the ground” (Laat het in de grond).

Activisten bezetten het dorp al ruim twee jaar in een poging te voorkomen dat het wordt gesloopt en energiebedrijf RWE er bruinkool uit de grond haalt. Woensdag is de politie begonnen met het ontruimen van het dorp.

Zaterdag loopt Thunberg mee met een demonstratie rond Lützerath. Daarbij worden tussen de 10.000 en 20.000 mensen verwacht.

