Renovaties aan geboortehuis van Hitler vallen veel duurder uit

De uitgebreide verbouwingen aan het geboortehuis van Adolf Hitler in een dorpje aan de Oostenrijkse-Duitse grens, vallen veel duurder uit dan oorspronkelijk gebudgetteerd. Bij aanvang van het project werd de kostprijs om van de woning een politiekantoor te maken geraamd op vijf miljoen euro, een jaar geleden was al sprake van elf miljoen euro en nu zou de totale kostprijs oplopen tot twintig miljoen euro.

Het lege gebouw in Braunau am Inn moet worden omgebouwd tot politiekantoor voor de Oostenrijkse politie. Het nieuwe ontwerp maakt het gebouw onherkenbaar, waardoor het minder aantrekkelijk zal worden voor neonazi’s die regelmatig de site bezoeken.

In eerste instantie was sprake van vijf miljoen euro verbouwingsbudget maar dat bleek al gauw onvoldoende te zijn. Vorig jaar werd het verhoogd naar elf miljoen euro, maar uiteindelijk geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken toe dat ze zullen stranden op twintig miljoen euro. De werken zouden voltooid moeten zijn in 2025.

Een woordvoerder van het ministerie wijt de prijsstijging aan de algemene prijsstijgingen van constructiematerialen. Het gebouw staat leeg sinds een werkplaats voor mensen met een mentale beperking er in 2011 vertrok. De overheid kocht het gebouw van de voormalige eigenaars na een lange discussie over de toekomstige invulling van de site. De Duitse nazistische dictator Adolf Hitler (1889-1945) verbleef er slechts vijf maanden na zijn geboorte in 1889.