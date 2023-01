Een rode kaart die 2,4 miljoen euro kost: Chelsea houdt financiële kater over aan rotdebuut van João Félix

Eén moment van onbezonnenheid heeft enorme gevolgen, niet alleen sportief, maar ook financieel. De Portugees João Félix (23) werd als redder binnengehaald bij Chelsea, maar verprutste het in zijn debuutmatch door meteen rood te pakken waardoor Chelsea nog verloor tegen Fulham (2-1) en de Portugese aanvaller drie matchen geschorst is. Daily Mail becijferde dat het prijskaartje van die rode kaart 2,4 miljoen euro bedraagt. Auwtch.

Chelsea ging ver om João Félix tot het einde van het seizoen te huren van Atlético Madrid. Het neemt tot de zomer zijn loon over, goed voor zo’n 6,7 miljoen euro en betaalde daarbovenop een huurvergoeding van zo’n 10 miljoen euro aan Atlético.

Daily Mail becijferde dat João Félix per wedstrijd zo’n 800.000 euro kost aan Chelsea, waardoor de club door zijn drie schorsingsdagen 2,4 miljoen euro in het water ziet vallen.

Het is bijzonder zuur, want Felix was tegen Fulmham, amper een dag nadat zijn huurdeal werd afgerond, de beste Chelsea-man op het veld tot hij in de 58ste minuut plots vol doorging op het been van Kenny Tete. Er moest gaan VAR aan te pas komen: dit was donkerrood.

Chelsea-manager Graham Potter, die door de nederlaag nog feller onder vuur ligt, verdedigde zijn aanwinst. “Het was een actie van een aanvaller. Het zag er niet uit als een actie ingegeven door emoties, het was een ongecontroleerde actie en met de snelheid van de Premier League kan zoiets dan gebeuren. Hij had niet de intentie om iemand te blessuren en verloor ook niet zijn hoofd bij die tackle.”

“Het zijn leermomenten. João is een jonge speler. Er zat helemaal geen kwaadwilligheid in, maar ik snap waarom het rood was. Zijn voet kwam te hoog en de scheidsrechter moet een beslissing nemen. De klappen blijven maar komen. João was goed, hij is een topspeler en heeft zijn kwaliteiten getoond. Daarom is het bijzonder teleurstellend dat we hem nu drie matchen kwijt zijn.”

Zondag neemt Chelsea, dat amper tiende staat in de Premier League, het zonder Felix op tegen Crystal Palace.