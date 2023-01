Vlaamse Elvisfan sprak zondag nog met Lisa Marie Presley: “Ik kon maar niet geloven dat ze dood is”

“Ik vond zondag ook wel dat ze vermagerd was, maar ik dacht juist dat dit een goed teken was. Ik vond dat ze er goed uitzag, maar als Elvisfan ben je altijd wat verblind.” Sylvain Vertez uit Zwijndrecht had zondag op 8 januari, de geboortedag van Elvis Presley, nog een ontmoeting met Lisa Marie in Graceland. Het nieuws over het overlijden van de dochter van de King raakt hem diep. “Ze was zijn vlees en bloed, helemaal anders dan Priscilla. Bij de Elvisfans was Lisa Marie enorm geliefd. ”

Sylvain Vertez was 32 jaar lang voorzitter van de fanclub Elvis Memories. Enkele jaren geleden droeg hij de fanclub over aan een jongere Elvisfan, maar hij blijft wel actief bij de club. “Vroeger trokken we altijd in groep naar Graceland, maar door de coronaperikelen konden we nu al een tijd niet gaan.”

“Om de herdenking zondag bij te wonen, reisde ik alleen naar Graceland. Lisa Marie kwam hand in hand met haar eerste man Danny Keough binnengewandeld. Hij is de vader van haar twee eerste kinderen. Misschien heeft de dood van hun zoon twee jaar geleden hen opnieuw dichter bijeengebracht? Ze sneed ook zelf de verjaardagstaart van Elvis aan. Normaal zou hij zondag 88 zijn geworden.”

Vermagerd

Volgens Sylvain zag Lisa Marie er zondag nog goed uit. “Ik hoor nu dat ze op de Golden Globes twee dagen geleden wankel liep, maar in Graceland heb ik haar toch zeker honderd meter normaal zien stappen. Ze was wel vermagerd, maar ik dacht dat dit juist een goed teken was.”

“Er waren meer Elvisfans dan ooit tevoren bij zo’n verjaardagsherdenking in Graceland. Vier dagen lang leefde ik op wolken, omdat ze zondag toch de moeite had genomen bij mij te stoppen. Eerder had ik al eens een handtekening van haar kunnen versieren op een foto van Elvis met Lisa Marie. Toen heb ik mijn arm vanop de derde rij gewoon heel hard uitgestrekt om die te bemachtigen. Ditmaal had ik een postkaart van een van haar eigen muziekalbums bij.” (Lees verder onder de foto)

Priscilla Presley, acteur Austin Butler, Lisa Marie Presley en regisseur Baz Luhrmann eerder deze week op de Golden Globes. — © Isopix

““I come from Belgium”, zei ik, wat precies toch indruk maakte, want ze reageerde daarop met “Oh, waaw!” Toen ik vertelde dat ik al voor de 37ste keer in Graceland was, keek ze me vol ongeloof aan, zei opnieuw ‘Oh, waaw!” en vroeg “Did you enjoy it?” Ze heeft de postkaart toen gehandgetekend. Eigenlijk merkte ik niets verkeerd aan haar. Ja, ze was een vrouw van 54 jaar, iemand die al een kind had verloren. Dat tekent een mens, dan is het normaal dat je er niet meer als een jong meisje uitziet.”

“Ik was tevreden dat ze precies opnieuw het geluk bij haar eerste man had gevonden. De vader van haar jongste tweeling was een gangster. Hij heeft er een vreselijke vechtscheiding van gemaakt en zal nu zeker ook over de nalatenschap gaan bikkelen. Ze was beter bij haar eerste man gebleven indertijd.”

Heel populair

“Sommige mensen zeggen mij: jij hebt haar toch nog ontmoet, wees blij. Maar ik zou veel liever hebben dat ze nog leeft en dat ik haar niet ontmoet had. Lisa Marie was heel populair bij de fans. Helemaal anders dan Priscilla, die Elvis indertijd verlaten heeft voor haar karateleraar, terwijl ze zelf altijd een ander verhaal vertelt. Ik vond die film afgelopen zomer fantastisch, maar ook hier werd de rol van Priscilla waarschijnlijk door haar invloed weer foutief voorgesteld.”

Sylvain Vertez landde vrijdag in Zaventem. “Het nieuws over het overlijden van Lisa Marie hoorde ik toen ik op het vliegtuig in Memphis zat te wachten. Ik ben gepensioneerd militair, heb mijn militair pasje, en mag dan normaal altijd eerst aan boord gaan, in Amerika. Maar ditmaal ben ik blijven zitten. Ik kon niet geloven dat de vrouw die ik zondag nog gesproken heb nu dood is.” (Lees verder onder de foto)

De foto van Elvis en Lisa Marie, die bij Sylvain aan de schouw hangt. Deze foto zat ook in de portefeuille toen Elvis stierf. — © rr

Aan de schouw bij Sylvain hangt een foto van Elvis met zijn dochter. “De foto die in de portefeuille van Elvis stak toen hij gestorven is. Elvis’ moeder stierf op haar 46ste aan een hartaanval. Zijn vader werd ook maar 63. Ook hij was een hartlijder. Mogelijk is het dan toch iets genetisch? Er zullen ons de komende weken nog wel veel berichten bereiken.”

Elvis zou normaal op 8 januari 88 zijn geworden. “Een bezoek aan Graceland zal nooit meer hetzelfde zijn. Het was toch een extra aantrekkingskracht met Lisa Marie erbij. De laatste jaren was ze niet meer gekomen naar die herdenkingen om de fans te groeten, daarom vond ik het ook zo tof dat ze er nu zondag weer bij was.”