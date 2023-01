KV Kortrijk-coach Bernd Storck rekent nog op versterking op het middenveld: “We hebben nog een echte zes nodig”

KV Kortrijk trekt zondagnamiddag naar het veld van KAA Gent om de bekeruitschakeling van afgelopen week te verteren. Ook de Buffalo’s bekeren niet verder naar de halve finales. Het verloor met een zware 4-0-cijfers tegen Union. “Ik heb hun wedstrijd aandachtig bekeken”, begint Storck. “Union was een maatje te groot voor hen, maar Gent kon misschien ook wel een doelpuntje maken. Ik verwacht een reactie van hen. Zondag zullen ze gefrustreerd spelen en gebrand zijn op een overwinning. Ik verwacht een fysieke wedstrijd op een goed veld. Jammer dat ons terrein weer slechter aan het worden is. Ik merkte dat op tegen KV Mechelen. Dat is geen goed teken, maar de uitschakeling ligt daar niet aan. We verdienden het even hard als KV Mechelen om naar die volgende ronde te gaan. Als je ziet dat ze nu tegen Zulte Waregem uitkomen in de halve finales, dan was er voor ons zeker wat mogelijk. Nu, daar moeten we niet meer bij stilstaan. We focussen ons op Gent en op het vervolg van de competitie.”

Dessoleil, Vandendriessche en Ilic

In het begin van het tijdperk Storck bij KV Kortrijk vlogen Benchaib, De Bruyn en Radovanovic genadeloos naar de B-kern. Nu hoeven Kevin Vandendriessche (33) en Dorian Dessoleil (30) ook niet meer te rekenen op speelminuten onder de Duitse T1. “Dit is 100 procent mijn beslissing”, aldus Storck. “Het was hard voor Dorian, maar ik moet eerlijk zijn met hem en met iedereen binnen het team. Zijn data waren niet goed voor een speler van zijn niveau. Gisteren heb ik het nieuws tegen Kevin verteld, hij mag op zoek naar een nieuwe club. Ook legde ik Ilic uit dat Vandenberghe drie matchen kreeg om zich verder te bewijzen in het doel. Ilic begrijpt dit blijkbaar niet en duwt nu door voor een transfer. Het is jammer, want we willen hem niet kwijt. Dit is nu eenmaal voetbal.”

© BELGA

Nieuwe middenvelder

Niet alleen uitgaand is er nieuws te rapen bij KVK. Op inkomend vlak wil Storck nog enkele zaakjes doen. Een nieuwe zes is broodnodig in de strijd om het behoud. “We hebben echt een zes nodig. Loncar is voor mij een zes en een half, Keita is net zoals Tanaka een acht. Misschien zal het een speler zijn die ik al ken, die onze nieuwe zes zal worden of misschien een Belgisch opkomend talent zoals Wasinski. Ik hoorde ook dat Vormer hier even genoemd werd vooraleer hij naar Zulte Waregem verhuisde, maar die had niet gepast in mijn systeem. Hij is een uitstekende voetballer, maar ik zou niet weten wat ik met hem zou moeten doen. Ik ga niet mijn hele systeem omgooien voor één speler.”

Afscheid D’Haene

Aanvoerder Kristof D’Haene dropte donderdag een kleine bom door aan te kondigen dat hij na het seizoen stopt door aanhoudend blessureleed. “Ik vind het spijtig voor een speler als Kristof. Het is niet makkelijk om nu met hem te praten. Ik begrijp hem. Normaal kan hij binnenkort weer trainen met de groep, maar hij heeft telkens een injectie nodig en dat is niet goed. We zien wel hoe het nog verloopt voor hem.”