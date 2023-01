Zijn vrouw elke dag verkracht en zijn kinderen geterroriseerd: man (33) valt flauw wanneer hij verdict van rechter hoort

De Roemeense A.O. woonde al een tijdje in Aalst en kreeg eind augustus bezoek van zijn familie. Maar dat werd een nachtmerrie. Heel het gezin werd geterroriseerd door de man. De vrouw en kinderen van A.O. werden opgesloten en mochten zeker tien dagen de woonst niet verlaten. De kinderen werden mishandeld en op een bepaald moment zelfs bedreigd met een hamer. Zijn 26-jarige vrouw werd geslagen en dagelijks verkracht.

Een van die brutale verkrachtingen staat op beeld. Tijdens het proces confronteerde de voorzitter de man met wat er daarop te zien was. “We zien dat uw vrouw in een parkje bepaalde seksuele handelingen moest uitvoeren met een verroeste paal.” Volgens O. was dit met wederzijdse toestemming en zelfs op vraag van de vrouw zelf. “Uit de beelden blijkt nochtans dat ze hier niet veel plezier aan beleeft”, repliceerde de voorzitter.

Flauwgevallen

De vrouw werd ook verplicht haar partner te bevredigen en er werd op haar geplast. Ook de kinderen ontsnapten niet aan de tirannie van de vader. Toen de zaak aan het licht kwam bleken hun lichamen vol verwondingen te staan die zwaar geïnfecteerd waren.

Het was de moeder van de vrouw die aan de alarmbel trok en de politie op de hoogte bracht. Een eerste tussenkomst van de politie bracht weinig soelaas. De vrouw had duidelijk een blauw oog maar dit was volgens haar afkomstig van een verkeersongeval. Pas bij een tweede tussenkomst een paar dagen later kwamen de gruwelijke feiten aan het licht en werd de man gearresteerd en aangehouden.

De zaak kwam voor de correctionele rechtbank in Dendermonde waar hij werd aangeklaagd voor verkrachting en kinderverwaarlozing. De rechter tilde zwaar aan de feiten en was niet mals bij zijn vonnis. Hij veroordeelde de man tot een effectieve gevangenisstraf van zes jaar. Het verdict viel de man zwaar, bij het aanhoren van zijn vonnis verloor de man het bewustzijn. De zitting werd even geschorst en er kwam een ziekenwagen ter plaatse. De man kreeg nog een onderzoek in het ziekenhuis waarna hij werd overgebracht naar de gevangenis.