In de lente of ten laatste de vroege zomer wil Rusland zich opnieuw wagen aan een grootschalig offensief in Oekraïne. Dat is de vaste overtuiging van Oekraïne en zijn westerse bondgenoten. En dus doen die laatste er alles aan om ervoor te zorgen dat Kiev een nieuw offensief kan beantwoorden. Inclusief wapens sturen waar Zelenski al lang om vraagt.