Zuid-Koreaanse president sluit bewapening met kernwapens niet uit

“De vrede op het Koreaanse schiereiland kan alleen op eigen kracht worden gehandhaafd”, zei Yoon woensdag tegen minister van Defensie Lee Jong Sup tijdens een ontmoeting tussen het ministerie van Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken over zijn defensiestrategie, in het bijzonder tegen Noord-Korea, in 2023. “Wanneer de dreiging van Noord-Korea met nucleaire wapens groter wordt, zouden we hier Amerikaanse kernwapens kunnen stationeren of eigen wapens maken.”

De leider van Zuid-Korea vervolgde door te zeggen dat de geschiedenis heeft aangetoond dat landen die afhankelijk zijn van een “valse vrede” niet kunnen overleven. “Degenen die vrede zoeken door kracht zullen blijven bestaan”, voegde hij eraan toe.

“Niet opgeroepen tot kernbewapening”

Het ministerie probeerde donderdag de uitspraken van Yoon te verduidelijken. “De Zuid-Koreaanse president had niet opgeroepen tot kernbewapening”, zei plaatsvervangend minister van Defensie Shin Beom Chul tegen de openbare omroep KBS. “Integendeel, de president had verwezen naar de uitgebreide afschrikkingsstrategie van Zuid-Korea met de Verenigde Staten, waarin de VS beloofden Zuid-Korea te verdedigen met behulp van het volledige bereik van zijn militaire capaciteiten - inclusief kernwapens - in geval van conflict.”

“De president had daarmee opgeroepen tot nauwere defensiesamenwerking met de VS”, concludeerde Shin. Het is voor het eerst sinds 1991 dat een Zuid-Koreaanse president zich officieel uitlaat ten gunste van kernbewapening van Zuid-Korea. De Verenigde Staten haalden in dat jaar hun kernarsenaal van het schiereiland als deel van hun inspanningen om de verspreiding van kernwapens in te perken. Yoon benadrukte dat het nu nog niet om een directe aanpassing van beleid gaat.

Zes keer getest

Noord-Korea heeft tot nu toe zes keer een kernwapen getest. De laatste keer was in 2017. Waarnemers vrezen dat een zevende test aanstaande is. Pyongyang heeft onlangs een reeks rakettesten uitgevoerd, waardoor de spanningen op het Koreaanse schiereiland zijn toegenomen. Waarnemers vrezen dat de eerste kernproef van Pyongyang in jaren ophanden is.

Zuid-Korea is momenteel een van de ondertekenaars van het Nucleaire Non-Proliferatieverdrag, dat tot doel heeft de verspreiding van kernwapens en de technologieën die nodig zijn om ze te produceren, te voorkomen. Noord-Korea trok zich in 2003 terug uit het verdrag.