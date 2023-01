Helft jonge vrouwen in Nederland slachtoffer seksueel grensoverschrijdend gedrag

Meer dan de helft van de jonge vrouwen (52 pct) in Nederland was naar eigen zeggen afgelopen jaar slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum vrijdag.

Het gaat om vrouwen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar. Van de 16- tot 18-jarige meisjes zegt 46 pct afgelopen jaar slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag te zijn geworden. Ter vergelijking: bij mannen in dezelfde leeftijdsgroepen gaf 15 pct aan slachtoffer te zijn geweest.

Onder alle Nederlanders van 16 jaar of ouder gaf 1 op de 8 aan seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt vorig jaar. Omgerekend gaat het dan om 1,8 miljoen mensen. Het betreft seksuele intimidatie die al dan niet online plaatsvindt en om fysiek seksueel geweld.

Actieplan

Nog vrijdag hebben de Nederlandse minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf en minister van Sociale Zaken Karien van Gennip een actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag voorgesteld. Het gaat om een verzameling acties en ideeën. Onder meer wetten en regels moeten voorkomen dat mensen over de grens gaan en ervoor zorgen dat ze sneller worden bestraft als ze dat doen.

“Dit vraagt de inzet van de hele samenleving”, zegt Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, die heeft bijgedragen aan het actieprogramma en een belangrijke rol krijgt bij het uitvoeren ervan. “Op scholen, in bedrijven, in verenigingen, in gezinnen, op straat en in het uitgaansleven.”