Adidas verliest miljoenenzaak tegen bekende ontwerper over wie witte strepen mag gebruiken

Thom Browne mag dan toch witte strepen gebruiken op zijn creaties, dat heeft de rechter namelijk beslist na een proces van negen dagen in New York. Adidas had de man aangeklaagd voor bijna 8 miljoen dollar aan schadevergoeding met als argument dat Browne het merk imiteerde.

Thom Browne draagt kousen met vier witte strepen — © AFP

De drie witte strepen van Adidas zijn wereldberoemd. En volgens de Duitse sportreus mag niet zomaar iedereen gebruikmaken van die strepen. Maar na een proces van negen dagen sprak de jury zich dan toch uit ten gunste van ontwerper Thom Browne.

“We zijn blij dat de jury heeft vastgesteld dat Thom Browne, Inc. op geen enkel moment inbreuk heeft gemaakt op een van de handelsmerken van Adidas,” zei een woordvoerder van Thom Browne in een verklaring. “Thom Browne is al meer dan 20 jaar een baanbrekende kracht in de luxemode, met een geheel unieke en onderscheidende ontwerpethetiek die klassieke kleermakerij combineert met Amerikaanse sportkledinggevoeligheden. We kijken ernaar uit om door te gaan met het ontwerpen en leveren van de creatieve producten die het kenmerk zijn geworden van het Thom Browne-label.”

Verwarring

Adidas vond dat de strepen die Browne gebruikte in een nieuwe sportcollectie ertoe zou leiden dat het grote publiek de ontwerpen zou verwarren met producten van Adidas. Daarop antwoordde de advocaat van Browne dat de sportkledinggigant geen eigenaar is van de strepen.

Browne vertelde in zijn getuigenis op 9 januari in de rechtbank over zijn liefde voor sport maar ook over eerder contact dat hij gehad heeft met de CEO van Adidas. Toen ging Browne ermee akkoord om het motief niet meer te gebruiken en over te stappen op vier strepen in plaats van drie. “Het laatste wat ik wilde doen, was in een gevecht raken met een groot bedrijf als Adidas”, zei hij.