De legendarische Zundays van Zillion zijn (voor even) terug

Zundays, de erotisch geladen feestjes die één zondag per maand werden georganiseerd door Zillion, zijn terug. Of toch voor even. “Uiteraard krijgt het party-concept een meer eigentijdse invulling maar een nostalgische knipoog naar de uitgelaten jaren 90-sfeer zal zeker niet ontbreken.”

Op 26 februari organiseert de Hasseltse discotheek Versuz Zundays. “Het belooft een ondeugende nacht te worden waarbij zwoele house-beats en pikante live-acts gecombineerd worden met prikkelende special effects en een lichtshow die de temperatuur gegarandeerd met enkele graden zal doen stijgen”, klinkt het in een persbericht van de club. “Uiteraard krijgt het party-concept een meer eigentijdse invulling maar een nostalgische knipoog naar de uitgelaten jaren 90-sfeer zal zeker niet ontbreken.

Er geldt dan wel één belangrijke regel: smartphones zijn niet toegestaan. “Smartphones en andere foto’s, film- of geluidsapparatuur zijn ten strengste verboden. De gouden regel is: what happens at Zundays, stays at Zundays”, zegt organisator Frank Verstraeten.

“We willen garanderen dat iedereen zich veilig voelt en zorgeloos kan genieten van dit exclusieve evenement”, zegt organisator Frank Verstraeten. “Mensen die zich niet aan onze huisregels houden, worden zonder pardon de deur gewezen en een ticket aanschaffen verleent je niet automatisch het recht om binnen te komen. Er zijn verschillende party-hosts aangesteld die erop toezien dat enkel feestgangers die respectvol omgaan met de andere bezoekers en voldoende passen binnen het concept, welkom zijn op Zundays. We rekenen erop dat mensen die de toegang geweigerd worden zich toch sportief zullen opstellen. Ze krijgen immers de prijs van hun ticket meteen terugbetaald.

Tickets starten vanaf €39,95 en zijn te koop op www.zillion.xxx/zundays.