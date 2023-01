Defensieve krapte en een gebrek aan scorend vermogen bij AA Gent, maar Hein Vanhaezebrouck blijft rustig: “Het is een challenge voor iedereen”

“Andreas was lang out met die schouderblessure, maar was uiteindelijk nu wel weer fit en zou weldra opnieuw hebben kunnen spelen”, bevestigde Vanhaezebrouck de fysieke paraatheid van de afscheidnemende Noorse international. Toch relativeert de Gentse trainer het vertrek van Hanche-Olsen. “Dat gebeurt nu eenmaal in transferperiodes. Spelers verhuizen dan van de ene naar de andere ploeg.”

Anderzijds beseft Vanhaezebrouck dat hij door de verkoop van de Noor nog minder opties heeft achterin. “Het wordt inderdaad krap. Zeker nu Torunarigha out is”, beseft Vanhaezebrouck. “Wellicht komt Kortrijk voor Jordan ook nog te vroeg. Ach, misschien gaan we nog wel iets doen. Het is zo dat het in onze situatie logisch is als je iemand te gelde maakt, want financieel is het niet zo makkelijk. Ook niet dramatisch, maar als je iemand kan verkopen die op vijf maanden van het einde van zijn contract staat, dan lijkt me dat eerder goed beleid. Cluboptie? Dan hadden we zijn loon ook moeten aanpassen en dat is niet zo evident.”

Enter Tom Vandenbulcke. De perschef van de Buffalo’s kwam even tussenbeide en bevestigde dat Hanche-Olsen wel degelijk al had bijgetekend tot medio 2024. “Ah, hij had toch nog anderhalf jaar contract, oké. Tja, dat verandert niets aan mijn standpunt”, bleef Vanhaezebrouck stoïcijns. “Elke club maakt dat weleens mee, zo’n voldongen feit. Soms kun je middenvelders omscholen tot een centrale verdediger, wij hebben enkel Marreh die daarvoor in aanmerking komt.”

Defensieve versterking gezocht, dus. Dringend, zo lijkt het wel. “Misschien kunnen we nog iemand halen die ook nog voldoende kwaliteiten heeft. Het is niet omdat we nu kiezen om iemand te laten vertrekken die nog wat kan opbrengen, dat er niemand in de plaats kan komen. Laten we even afwachten tot 31 januari alvorens die eindevaluatie te maken. Wij zoeken altijd. Er zijn ook verschillende processen.”

Offensief moeilijk

“Ik spreek niet over The Process”, knipoogt Vanhaezebrouck. “We moeten zoeken, de haalbaarheid onderzoeken, iemand effectief ook binnenhalen en vervolgens moet die zich aanpassen en als het even kan ook bevestigen. Dat zijn heel veel stappen die allemaal moeten kloppen om te kunnen spraken van een geslaagde transfer. We proberen die stappen zo veel mogelijk te laten slagen maar we moeten vermijden dat we daar te vaak niet in slagen. Dan is dat pijnlijk voor een club die het minder breed heeft. Als je maar enkele transfers kunt doen en er zijn enkele bij die niet lukken, dan voel je dat. Zeker als er nog enkele belangrijke spelers wegvallen, is dat lastig.”

Ook offensief kampt AA Gent met de nodige zorgen. “Scorend vermogen? Ik spreek niet graag over de kwaliteiten van spelers. Ik stel alleen maar vast dat bij Union de flankaanvallers en de middenvelders scoorden en assists afleverden. Wij scoren op elk aspect minder goed dan Union. Dan heb je offensief een probleem, dat lijkt me duidelijk. Defensief zaten we normaal op hun hoogte en deden we zelfs iets beter, maar met die goals van gisteren erbij… Ik kijk ook niet alleen naar de spitsen, dit is een verantwoordelijkheid van de hele groep. Burgess en Kandouss hebben al gescoord, ook daar doen ze het beter. Het is een challenge voor iedereen.”