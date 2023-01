Carnaval van Rio wordt dit jaar als vanouds gevierd

Het carnaval in Rio de Janeiro wordt voor het eerst sinds twee jaar weer als vanouds gevierd. Door de coronapandemie werden de edities van 2021 en 2022 afgelast.

Vorig jaar werd in april in Rio alleen de wereldberoemde parade gehouden in de Sambadrome, een soort stadion waar de verschillende sambascholen een optreden geven.

Dit jaar wordt het weer een echt straatcarnaval. Het stadsbestuur heeft 445 optochten van praalwagens en muziekgroepen goedgekeurd die de hele stad doorkruisen. Het carnaval vindt plaats van 17 tot en met 25 februari.

Het toerismebureau van Rio de Janeiro verwacht dat het carnaval zo’n 5,5 miljoen bezoekers zal trekken. Afgelopen zondag trokken meer dan dertig sambagroepen door het centrum van de stad als een officieuze opening van het carnaval.