Jonge vrouw doodgebeten door honden die ze aan het uitlaten was in Engeland

In Engeland is donderdagnamiddag een 28-jarige vrouw omgekomen na een aanval door minstens een van de honden die ze aan het uitlaten was. Het incident vond plaats in Caterham, ten zuiden van Londen. Dat heeft de politie vrijdag gemeld. Een tweede vrouw, die niets te maken heeft met het slachtoffer, raakte lichtgewond.

“Dit is een tragisch incident waarbij een jonge vrouw helaas om het leven kwam. Onze gedachten zijn bij haar familie en vrienden”, zei het hoofd van de politie van het district Tandridge. De nabestaanden worden opgevangen door de politie. Het forensisch onderzoek is nog aan de gang. Er is niemand opgepakt.

Agenten pakten in totaal acht honden op in Gravelly Hill in Caterham. Het ging niet om verboden hondenrassen en de eigenaars werden op de hoogte gebracht. Het is nog onduidelijk of de vrouw, die hondenoppas was, door één of meer honden werd aangevallen.

Hoeveel dieren een hondenoppas tegelijkertijd mag uitlaten, wordt bepaald op gemeenteniveau. Een belangrijke verzekeraar aanvaardt maximaal zes honden.