Ferran Jutgla ondergaat zaterdag ultieme test (maar speelt waarschijnlijk niet tegen Anderlecht)

Jutgla liep deze week een knieblessure op tijdens een trainingsessie, waardoor de kans enorm klein is dat hij zondag kan spelen in de kraker tegen Anderlecht. “Voor Ferran komt die match waarschijnlijk te vroeg”, wist Scott Parker donderdag nog te vertellen. Ernstig is zijn blessure evenwel niet. Meer nog: zaterdag ondergaat Jutgla een ultieme test om te bekijken hoe het gesteld is met zijn knie. Daarna wordt de knoop omtrent een eventuele selectie dan ook definitief doorgehakt.

Voor de rest is iedereen fit bij Club Brugge, al moet Parker natuurlijk de geschorste Sylla vervangen. Die werd van het veld gestuurd in Genk. Boyata is een optie, maar hij heeft amper minunte op de teller. Ook Mata en Odoi kunnen eventueel in de verdediging spelen. Afwachten welke keuze Parker maakt tegen paars-wit. Jan Breydel is trouwens - inclusief het uitvak dat bevolkt wordt door Club-supporters - zo goed als uitverkocht.