Belangrijkste weg tussen Colombia en Ecuador onderbroken door aardverschuiving

Een aardverschuiving in het zuidwesten van Colombia zorgt voor grote verkeershinder: een deel van een berg is ingestort, waardoor de belangrijkste route naar Ecuador minstens een maand is afgesneden. Dat heeft president Gustavo Petro bekendgemaakt.

“De enige verharde weg tussen het zuiden en het centrum van Colombia, de Pan-American Highway, die ons verbindt met Zuid-Amerika, bestaat niet meer”, aldus de Petro.

De aardverschuiving van maandag in de stad Cali vernielde 500 meter van de weg en sneed honderden gezinnen af van de rest van de wereld. Uiteindelijk waren er geen slachtoffers. De autoriteiten hadden uit voorzorg 700 mensen geëvacueerd. De aardverschuiving was mogelijk een gevolg van de hevige regenval van de laatste dagen.

Een maand lang geen vrachtverkeer

Het vrachtverkeer zal een maand lang niet kunnen worden hervat, zei de president. Hij kondigde “noodmaatregelen” aan zoals een luchtbrug om tekorten te voorkomen in het geïsoleerde deel van het land, waar bijna een miljoen Colombianen wonen. Het gaat om de grenssteden Pasto, Tumaco en Ipiales, de belangrijkste grensovergang met Ecuador.

Om het centrum van het land te bereiken, kunnen reizigers een alternatieve route nemen, maar niet iedereen is daar even enthousiast over: het gaat namelijk over de route die bekendstaat als de “trampoline des doods” vanwege de smalle weg die zich 150 kilometer lang grotendeels langs kliffen slingert.

Om de gevolgen van aardverschuivingen voor de wegverbindingen te beperken, heeft de Colombiaanse regering voorgesteld 70 nieuwe kilometer van de Pan-Amerikaanse snelweg aan te leggen vanaf het gebied waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Daar bevindt zich overigens een tektonische breuklijn.