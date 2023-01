Vijf wedstrijden die u niet mag missen dit weekend: Doku en Theate ontvangen Messi, derby voor De Bruyne en El Clásico in… Saudi-Arabië

Aan voetbal geen gebrek in januari. En ook dit weekend opnieuw toppers bij de vleet, ook in het buitenland. Wij zetten vijf buitenlandse wedstrijden om naar uit te kijken op een rijtje.

1. Komt Juventus toch weer opzetten?

Vrijdagavond al neemt Napoli het in eigen huis op tegen Juventus. Na een barslechte competitietart staat de Oude Dame plots weer tweede in het klassement. Leider Napoli toont zich een van de betere ploegen van Europa dit seizoen en toch kan het verschil met Juve na vrijdagavond gewoon weer vier puntjes worden.

Napoli-Juventus, vrijdag om 20.45 uur

© AFP

2. Manchester Derby voor KDB

Ook zaterdag is het niet lang wachten op een topper. Manchester United ontvangt stadsgenoot Manchester City in de Premier League. The Red Devils zijn aan de beterhand nadat ze een slechte start namen en kunnen bij winst op één puntje van City komen. Kevin De Bruyne en co staan tweede op vijf punten van Arsenal en moeten opletten dat de kloof niet groter wordt. Deze week werd City nog uit de EFL Cup geknikkerd door Southampton. The Citizens hadden niet één schot op doel…

Manchester United-Manchester City, zaterdag om 13.30 uur

© Action Images via Reuters

3. Strijd om Londen

Ook zondag staat er een derby op het programma in Engeland. Tottenham en Arsenal, de nummer vijf en de nummer één in het klassement, strijden om de Londense eer. The Gunners zijn bezig aan een ongelooflijk seizoen, maar konden vorig weekend niet winnen van revelatie Newcastle. Tottenham moet dan weer winnen om niet uit de top vijf te vallen.

Tottenham-Arsenal, zondag om 17.30 uur

© AP

4. El Clásico in… Saudi-Arabië

En ook in Saudi-Arabië krijgen we een echte klassieker. Niet tussen Al-Nassr, de nieuwe club van Cristiano Ronaldo, en Al-Hilal, maar tussen Real Madrid en FC Barcelona. De Spaanse topclubs strijden in El Clásico om de Supercup, die in 2019 naar het Midden-Oosten gehaald werd voor héél veel geld. Real won de halve finale deze week na penalty’s van Valencia, Thibaut Courtois was de grote held en Eden Hazard bleef 120 minuten op de bank zitten. Ook Barça had verlengingen en penalty’s nodig tegen Real Betis.

Real Madrid-Barcelona, zondag om 20.45 uur

© EPA-EFE

5. Doku en Theate vs. Messi

Om het weekend af te sluiten: Jérémy Doku en Arthur Theate nemen het op tegen de sterren van Paris Saint-Germain, bij wie wereldkampioen Lionel Messi sinds deze week terug is. De Argentijn maakte in zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen meteen een doelpunt, nu mag Rode Duivel Theate proberen te verhinderen dat hij ook tegen Rennes scoort. Ook naar Doku wordt het uitkijken, want hij krijgt meer speelgelegenheid sinds zijn concurrent Martin Terrier uitviel met een zware knieblessure.

Rennes-PSG, zondag om 20.45 uur