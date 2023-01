Ook wie met pellets verwarmt, zal premie van 250 euro kunnen aanvragen

Bij wie pellets de belangrijkste verwarmingsbron zijn in huis, zal binnenkort bij de FOD Economie een premie van 250 euro kunnen aanvragen. Die premie was al eerder aangekondigd, maar nu zijn daar nog meer details over bekend.

Het was al langer aangekondigd, maar de Franstalige pers is er nu ook zeker van. Vanaf 1 februari 2023 zullen Belgen die met pellets verwarmen een premie kunnen aanvragen op de website van de FOD Economie. Het gaat om een premie naar analogie met de stookoliepremie van 300 euro. De premie voor pellets zal 250 euro bedragen. Maar volgens La Dernière Heure is het belangrijk om te weten dat die niet automatisch zal toegekend worden. De overheid weet namelijk niet wie met houtpellets verwarmt. Het is dus belangrijk die zelf aan te vragen.

Ook kom je niet in aanmerking wanneer je enkel met kleine hoeveelheden werkt. De steun zal er enkel komen bij de aankoop van houtpellets van ten minste 500 kilo. En dat in de periode van 1 juni 2022 tot 31 maart 2023. Om voor deze premie in aanmerking te komen, moeten pellets de belangrijkste verwarmingsbron in huis zijn. Wie het slechts als een aanvullende verwarmingsbron gebruikt, komt dus niet in aanmerking. In België verwarmt “1 procent van de huishoudens hoofdzakelijk met pellets”, aldus het kabinet van de federale minister van Economie tegen L’Avenir.

De premie kan binnenkort digitaal aangevraagd worden, maar er zal ook een papieren formulier voorzien worden. Als bewijs moet ook de factuur van de aankoop voorgelegd kunnen worden. De FOD Economie werkt momenteel nog aan de details van de premie en zal er binnenkort verder over communiceren.

