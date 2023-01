Straffe huurdeal in de maak: belofte-international Hugo Siquet op weg naar Cercle Brugge

De rechtsachter verhuisde vorig jaar in januari van Standard naar Freiburg maar kon er nooit doorbreken. Diverse clubs willen hem nu voor zes maanden huren. Er is ook een Deense club in de running, maar Cercle lijkt de beste papieren te hebben om de deal te realiseren. Het zou ook gaan om een uitleenbeurt. Cercle liet met de Braziliaan Heitor een rechtsachter vertrekken en Ximines werd voorlopig aangetrokken voor Jong Cercle. (kv)