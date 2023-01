Boris Popovic voetbalde zich in de belangstelling van PSV, maar verloste ook piepjonge Cercle-fan van trauma: “Dit geeft mij veel voldoening”

Waar voetbal en sociale belangen mekaar kunnen vinden. De ouders van de 5-jarige Téo weten er sinds deze zomer alles van. Téo werd geplaagd, geduwd tot hij op de grond lag, uitgemaakt voor loser – pestgedrag, dus. En dat alleen omdat hij bij Cercle Brugge voetbalde. “We hadden plots een ander kind in huis”, getuigt mama Katrijn Casier op de sociale media.

“We huilden toen we hoorden wat hem overkomen was en moesten hem naar een kinderpsycholoog sturen. Daar bleek dat hij met een trauma zat, een angstsyndroom. We probeerden vooral leuke dingen te doen om het uit ieders hoofd te zetten. En zo trokken we naar de fandag van Cercle bij Decathlon. Téo kon overtuigd worden om deel te nemen aan de penaltycup, die hij prompt ook won. Nadien reageerde hij dolenthousiast en kon niet meer zwijgen over een van de spelers, een zekere Boris. Wij zijn meer vertrouwd met basket en kennen al die spelers niet, maar het bleek om Boris Popovic te gaan”, vertelt de mama. Net als onze Téo spreekt Boris ook Frans en hij had zich over hem ontfermd. Thuis kregen we opeens een andere Téo. Hij bloeide open en was weer gelukkig. Hij kon kort erna ook mee met de spelers op het veld lopen en na de match had hij alleen oog voor Boris en schreeuwde zijn naam. Onlangs liep mijn man Boris Popovic tegen het lijf in de stad en Téo herkende hem meteen en ging op de foto met hem. Voor Téo en ook voor ons is Boris nu een held, want door hem kregen we weer een gelukkig kind in huis.”

Kleine Téo en zijn grote vriend Boris Popovic. — © rr

PSV

Boris Popovic (22) lacht als hij het verhaal hoort. “Ik heb dat jongetje op die fandag wat geholpen, wat vertrouwen gegeven en wat tips ook. Ik heb hem wat moed ingesproken en je zag hem zo groeien. Het is plezant als fans naar je opkijken, maar nog plezanter als je ze kan helpen en gelukkig maken. Als ik dat jongetje zie op de wedstrijden, probeer ik ook altijd heel even met hem te praten en dan zie je hem stralen. Een fantastisch gevoel is dat en dat geeft mij ook veel voldoening.”

Net zoals de huidige hoogconjunctuur van Cercle en zijn persoonlijke ontwikkeling Popovic gelukkig stemmen. “Zowel voor de ploeg als voor mezelf is dit het jaar van de bevestiging. We hebben een jonge ploeg – veruit de jongste van Europa – en willen graag ons doel bereiken en dat is bij de eerste acht eindigen. Al maandenlang werken we daar keihard voor en iedereen gelooft erin dat we het kunnen halen. We hebben allemaal dat ene doel voor ogen en onze hele focus is ook op Cercle gericht. PSV? Leuk om te horen, maar ik ben daar niet mee bezig. Ik had ook geen contact met PSV of met andere clubs. Mijn makelaar misschien wel, maar dat is zijn job, ik doe de mijne en die ligt op het veld. En heel af en toe eens ernaast als ik iemand kan helpen, zoals het geval was met de kleine Téo.”