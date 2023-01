Explosie op gaspijplijn tussen Letland en Litouwen

De explosie vond plaats rond 17 uur vrijdagavond in het district van Pasvalys. Een van de twee gasleidingen zou ontploft zijn. “We voeren een onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing”, aldus een woordvoerder van de operator. Het Franse persbureau AFP meldde dat er geen slachtoffers zijn gevallen bij de ontploffing.

Aanvankelijk werd er besloten het vuur niet meteen te bestrijden omdat er een grote gasvlam was. “Alle inspanningen om het te blussen zouden zinloos zijn, het zou alleen maar water verspillen,” zei Povilas Balciunas, het hoofd van het openbaar bestuur in de nabijgelegen stad Pasvalys, aan Reuters. De brandweerlieden bleven wel in de buurt staan voor het geval het vuur zich zou uitbreiden. De politie is bezig met de evacuatie van een dorp in de buurt, meldde ook het Baltische persbureau BNS. Er zijn geen gewonden of doden gemeld aldus BNS.

De pijpleiding wordt gebruikt om gas naar het noorden van Litouwen te sturen en naar buurland Letland. Sinds juni 2022 mag Litouwen geen Russisch gas meer importeren.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen