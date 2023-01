Karel Geraerts weet dat Antwerp een van de weinige ploegen is die Union in bedwang kan houden: “Leren uit de heenwedstrijd”

Sinds de terugkeer van Union op het hoogste niveau bleek Antwerp een van de weinige ploegen die de Brusselaars in bedwang kan houden. Union verloor drie keer, speelde één keer gelijk en won slechts één keer. Op 31 augustus vond de laatste confrontatie plaats, toen won Antwerp overtuigend met 4-2. “Dat waren inderdaad zware cijfers, maar we herinneren ons ook de omstandigheden van die nederlaag. We maakten al snel een owngoal en Lazare werd ook uitgesloten”, ziet Geraerts. “Het is aan ons om uit die fouten te leren. Antwerp is natuurlijk wel een sterk team. Er staat een collectief met ook spelers die individueel het verschil kunnen maken. Toby Alderweireld is wat mij betreft hun grote leider, hij stuurt het team continu aan. Het gevaar van Antwerp kan van overal komen, dus we moeten op onze hoede zijn.”

Wie vervangt Burgess?

Om die mannen met individuele acties af te stoppen, kan Union alleszins geen beroep doen op Christian Burgess. De 31-jarige Brit pakte tegen Anderlecht zijn vijfde gele kaart en is geschorst. Een aderlating, want Burgess miste nog geen enkele competitiewedstrijd dit seizoen en hij is de onbetwiste patron in het hart van de Brusselse verdediging. “Maar we hebben genoeg mogelijkheden ter vervanging”, maakt Geraerts zich niet al te veel zorgen. “Met Machida en Sykes heb ik twee spelers ter beschikking om zijn afwezigheid op te vangen. Dat is alleen maar positief. Eerst en vooral gaan we kijken hoe de spelers de bekermatch tegen Gent hebben verteerd, dan kan ik beslissingen maken. Ik heb al bepaalde dingen in mijn hoofd, en daar zullen we vol voor gaan”, aldus de 41-jarigeLimburger.

De voorkeur lijkt toch uit te gaan naar Machida. Tegen Gent maakte de Japanner na een aanslepende blessure zijn eerste minuten van het seizoen, maar nu lijkt hij eindelijk weer vertrokken. “Zijn blessure was vrij bizar. Hij had last aan de adductoren, maar er werd geen echte oplossing gevonden”, analyseert Geraerts de lange revalidatie van de Japanner. “Na een tijdje begon hij opnieuw met trainen, maar hij herviel. Daarna is hij naar Japan gegaan om daar verder te revalideren, in het bijzijn van zijn familie. Ook op mentaal vlak was dat belangrijk. Sinds onze hervatting na de WK-break traint hij opnieuw met ons mee en hij doet het uitstekend. Ik ben er zeker van dat hij heeft afgezien, hij moest bijvoorbeeld onze Europese poulefase missen. Maar hij is terug, en ik denk dat we allemaal wel gezien hebben dat hij tegen Gent een prima wedstrijd speelde. Dat is alleen maar positief voor de ploeg.”

Generale repetitie

De wedstrijd van zondag wordt hoe dan ook een generale repetitie voor de halve finales van de Croky Cup, want ook daar treffen Union en Antwerp elkaar. “Of dat de slechtst mogelijke loting is? Nee, helemaal niet: het is een heel mooie loting tegen een erg sterke tegenstander. We hebben er twee topaffiches bij”, besluit Geraerts.