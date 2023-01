Hasselt

Op 26 februari keren de erotische Zundays voor even terug, met alle welbekende ingrediënten. Deze keer niet in de Antwerpse Zillion, maar wel in de Hasseltse discotheek Versuz. “We doen er alles aan om het wettelijk te houden, want ik heb geen zin om in de gevangenis te belanden”, zegt organisator Frank Verstraeten (53).