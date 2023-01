Biden geeft State of the Union op 7 februari

Joe Biden zal op 7 februari zijn State of the Union geven, de jaarlijkse beleidsverklaring van de Amerikaanse president voor het Congres. Overeenkomstig de traditie nodigde de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Republikein Kevin McCarthy, hem daartoe uit per brief.

De Democratische president aanvaardde de uitnodiging, zei zijn woordvoerster Karine Jean-Pierre. Voor het eerst sinds zijn verkiezing zal de president een verdeeld Congres toespreken: de Republikeinen haalden in november een nipte meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, terwijl de Democraten de controle over de Senaat hebben.

“Het Amerikaanse volk heeft ons naar Washington gestuurd om een nieuwe richting te geven aan het land, om een basis van overeenstemming te vinden en over de prioriteiten te debatteren”, schreef McCarthy in zijn brief.