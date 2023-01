Bekritiseerde Duitse defensieminister stapt op

De Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht is van plan af te treden. Het Duitse dagblad Bild heeft dat vernomen van meerdere bronnen. Volgens de krant is het haar eigen keuze.

Lambrecht heeft sinds haar aantreden in december 2021 zware kritiek gekregen. Vooral een videoboodschap die ze opnam tijdens afgelopen nieuwjaarsviering in Berlijn viel niet in goede aarde. Op de video blikt ze, nauwelijks hoorbaar door het geluid van ontploffend vuurwerk, terug “op een jaar dat eindigde met een oorlog die woedt in het midden van Europa”. Het conflict in Oekraïne had volgens de minister geleid tot “veel bijzondere ervaringen” en de kans op “veel ontmoetingen met geweldige en interessante mensen”.

Duitse media waren daarover vernietigend. Onder meer het dagblad Der Tagesspiegel was na de publicatie van de video van mening dat de positie van Lambrecht onhoudbaar was geworden.

De sociaaldemocrate kreeg in januari 2022 al flinke kritiek en was het mikpunt van hoon en spot vanwege haar belofte dat Duitsland 5.000 helmen zou sturen naar Kiev. De Oekraïense regering vroeg juist om zware wapens ter verdediging van de toen nog dreigende Russische inval.