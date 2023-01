Johnson & Johnson verlaagt productie coronavaccin fors

Farmaceut Johnson & Johnson heeft de productie van zijn vaccin tegen COVID-19 flink afgeschaald, meldt The Wall Street Journal. Ingewijden zegen tegen de krant dat een samenwerking met branchegenoot MSD op een sof is uitgelopen en er nu een arbitrageproces loopt. Ook met andere partners zoals Catalent en Sanofi zijn productiesamenwerkingen beëindigd.

MSD, dat in de Verenigde Staten en Canada bekendstaat als Merck, zou volgens afspraken meerdere eigen fabrieken inzetten om het coronavaccin te produceren van Johnson & Johnson. Maar uiteindelijk produceerde slechts één fabriek de vaccins, schrijft The Wall Street Journal. In een andere fabriek, waar MSD een complexer deel van de productie op zich zou nemen, maakte het bedrijf uiteindelijk nooit de vaccins van Johnson & Johnson.

Het door de Nederlandse dochteronderneming Janssen ontwikkelde vaccin werd in 2021 goedgekeurd, maar verkocht uiteindelijk minder goed dan de vaccins van concurrenten Pfizer en Moderna. Janssen produceerde in Leiden zelf ook het vaccin in bulkhoeveelheden, maar gaf in februari vorig jaar te kennen dit tijdelijk te pauzeren omdat er voldoende voorraden waren opgebouwd.

Johnson & Johnson verklaart tegenover de Amerikaanse zakenkrant het vaccin beschikbaar te stellen waar daar behoefte aan is. Op de vraag of de productie door zal gaan, ging het bedrijf niet in.