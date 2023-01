Topclubs lonken weer naar Anderlecht-talent Julien Duranville

De jeugd van Anderlecht is gegeerd. Diverse clubs ruiken (buiten)kansen en dus lonkt PSV bijvoorbeeld naar Noah Sadiki - die straks einde contract is tenzij er een optie gelicht wordt - en hengelt RC Genk eerstdaags Anouar Aït El Hadj binnen. Een ander precair dossier is dat van Julien Duranville (16). De jonge spurtbom die in 14 matchen al twee keer scoorde voor Anderlecht staat opnieuw op de radar van buitenlandse topclubs.

LEES OOK. Vijftienjarig toptalent Konstantinos Karetsas verlaat Anderlecht opnieuw voor Genk

Duranville is interessant omdat zijn contract in juni 2024 afloopt. Geïnteresseerde clubs weten ook dat de tiener een prooi kan worden op de transfermarkt als de speler niet bijtekent. Vorige zomer was er al interesse van Borussia Dortmund maar er zijn nog clubs die lonken. De vraag is: wat als er een bod komt zoals dat van Stade Rennes voor Jérémy Doku indertijd. Zou Anderlecht dat kunnen weigeren? Dit zal in deze winterse transfermaand ongetwijfeld een spannend dossier blijven. Mogelijk tot de laatste transferdag.