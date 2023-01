Reünie tussen Cristiano Ronaldo en Real Madrid in Saudi-Arabië: “In finales kloppen we Barça altijd”

Met Manchester United ligt hij hopeloos overhoop, maar tussen Cristiano Ronaldo en zijn andere ex, Real Madrid, is het wel nog grote liefde. Real Madrid werkte in aanloop van de finale van de Supercup tegen FC Barcelona een training af in het oefencomplex van Ronaldo’s nieuwe club Al Nassr en dus kwam de 37-jarige Portugese superster hen bezoeken. Het was een blij weerzien met onder meer trainer Carlo Ancelotti en ex-ploegmaat en clubambassadeur Roberto Carlos

Nadat Ronaldo zijn bruggen had opgeblazen bij Manchester United, mocht hij al even bij Real Madrid zijn conditie onderhouden. En ook zijn zoon Cristiano Jr. maakte de overstap van de jeugd van Manchester United naar Real Madrid. Om maar te zeggen: tussen Ronaldo en Real Madrid, de club waar hij negen jaar voetbalde en zijn grootste triomfen vierde, is het nog altijd grote liefde.

Ronaldo tekende voor een jaarsalaris van 200 miljoen euro bij Al Nassr in Saudi-Arabië en maakte tijd om Real Madrid te komen bezoeken nu die in zijn nieuwe thuisstad Riaad zijn voor de Spaanse Supercup. Die wordt tegenwoordig in een mini-format gespeeld met halve finales en een finale.

Met zijn ex-coach Carlo Ancelotti en ex-ploegmakker Roberto Carlos was het een blij weerzien, terwijl jongere spelers als Vinicius Jr. aan zijn lippen hingen. Hen pepte hij op voor de finale van de Supercup zondag tegen aartsrivaal Barcelona. “In finales kloppen we ze altijd”, sprak Ronaldo.