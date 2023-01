Topper met het mes op de keel: waarom Club Brugge absoluut moet winnen, en Anderlecht absoluut niet mag verliezen

Vijftien punten achter op de leider, de grote rivaal die op bezoek komt en een nieuwe trainer die het vertrouwen van de fans moet winnen. Dat het voor Club Brugge ‘van moeten‘ is, is zo klaar als een klontje. Anderlecht dreigt dan weer stilaan weg te glijden richting het degradatiemoeras en dat zet de fans op scherp. RSCA moet in Brugge de rug rechten en liefst punten pakken of de boel kan ontploffen. Under pressure.