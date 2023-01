Ingewikkelde huurdeal is rond: Manchester United bevestigt komst Wout Weghorst

© Anadolu Agency via Getty Images

De 19-voudig international van Oranje (vijf doelpunten) was door Burnley voor een jaar verhuurd aan Besiktas, maar die overeenkomst werd deze week ontbonden toen Manchester United zich meldde. Trainer Erik ten Hag wilde na het vertrek van Cristiano Ronaldo graag een echte spits toevoegen aan zijn selectie. Hoewel Besiktas in eerste instantie tegenstribbelde, verhuist Weghorst toch van Istanbul naar Manchester. Weghorst was bezig aan een goed seizoen bij Besiktas, de huidige nummer 5 van Turkije.

De Nederlandse spits speelde tijdens het WK in Qatar een hoofdrol tijdens de kwartfinale tegen Argentinië. Hij bracht Oranje met twee late treffers op gelijke hoogte (2-2), waarna hij ook zijn penalty in de strafschoppenserie benutte. Desondanks won Argentinië, dat vervolgens doorstoomde naar de wereldtitel.

Weghorst begon zijn carrière in 2012 bij FC Emmen, dat indertijd in de eerste divisie uitkwam. De spits speelde vervolgens voor Heracles Almelo, AZ en de Duitse club VfL Wolfsburg, waarna hij begin vorig jaar naar Burnley vertrok. Na een teleurstellend halfjaar en degradatie uit de Premier League werd Weghorst afgelopen zomer aan Besiktas verhuurd.