Zeker negen doden bij noodweer in VS

De balans van het noodweer in de Verenigde Staten loopt op. Tornado’s en zware stormen hebben in het zuidoosten van de Verenigde Staten minstens negen mensenlevens geëist.

Over het hele land meldde de Amerikaanse weerdienst donderdag 33 tornado’s en zware stormen. Vooral de deelstaat Alabama kreeg het hard te verduren: daar stierven zeven mensen, zo bevestigde de politie van de county Autauga vrijdag.

In Autauga en de stad Selma, zowat 50 kilometer verder, had de weerdienst gewaarschuwd voor “een grote en uiterst gevaarlijke tornado”. Tientallen huizen in het gebied zijn verwoest. In Selma zijn de meeste wegen geblokkeerd door omgevallen elektriciteitsleidingen en bomen.

In de deelstaat Georgia, ten westen van Alabama, kwam een 5-jarige kind om toen een boom op een auto viel. Ook een werknemer van het transportministerie van Georgia overleed, zo bevestigde de gouverneur van de staat vrijdag. Op de internationale luchthaven van Atlanta, de grootste in de VS volgens passagiersaantallen, moesten vliegtuigen donderdag aan de grond blijven.

Volgens de website poweroutage.us zaten in de nacht op vrijdag nog rond de 60.000 huishoudens in Alabama en Georgia zonder stroom. Vrijdagnamiddag ging het nog om goed 30.000 gezinnen.

© EPA-EFE

© EPA-EFE