Michel Preud’homme blijft in beeld bij Rode Duivels, als bondscoach maar vooral als technisch directeur

De Task Force die een bondscoach en technisch directeur voor de voetbalbond moet zoeken, zat vrijdag voor het eerst samen. De vele honderden kandidaturen werden via een longlist gereduceerd naar een shortlist, maar er werden nog geen stappen naar echte kandidaten ondernomen. Daarvoor moeten nog enkele hinderpalen worden weggewerkt. De eisen die de Task Force oplegde – serial winner, ervaring in het internationale voetbal, met vedetten kunnen werken... – zijn ook niet min. Pas over twee weken wordt een doorbraak verwacht.