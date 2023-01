En dan gaat het licht uit: Ronald Koeman Jr. pakt rood voor gestoorde actie

Ronald Koeman Jr. is doelman bij Telsar, dat uitkomt in de Nederlandse Eerste Divisie, zeg maar 1B. In de wedstrijd tegen AZ, die Telsar met 1-0 won, pakte hij in de 75ste minuut een rode kaart voor een gestoorde actie op een plek waar een doelman niet hoort te zijn. De zoon van de Nederlandse bondscoach ging zo’n tien meter uit de zestienmeter met een karatetrap in op invaller Koster.