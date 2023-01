Engeland bant wegwerpplastic vanaf oktober, milieubeweging is niet onder de indruk

Vanaf oktober worden deze zaken verboden in Engeland. — © Getty Images/iStockphoto

Plastic borden, bestek en een hele reeks andere wegwerpmaterialen worden vanaf oktober in Engeland gebannen. De regering wil zo het “verwoestende” effect van plastic op het milieu inperken, zei minister van Milieu Therese Coffey. Ook plastic bakjes en bepaalde types van bekers en voedselverpakkingen in polystyreen zullen gebannen worden.

Vanaf oktober zullen winkels, afhaalrestaurants en eetstandjes op straat hun waren niet meer in zulk wegwerpplastic mogen aanbieden. Voor borden en schalen die gebruikt worden voor de verpakking van, in de terminologie van het bevoegde ministerie, voor de winkelrekken voorverpakte levensmiddelen zal het verbod echter niet gelden.

In Engeland worden, volgens berekeningen van het ministerie van Leefmilieu, jaarlijks 2,7 miljard stuks plastic wegwerpbestek gebruikt, waarvan slechts 10 procent wordt gerecycleerd.

Verwacht wordt dat het verbod via adminstratieve sancties opgelegd zal worden, al zal het wel mogelijk zijn dat herhaaldelijke inbreuken als een misdrijf beschouwd zullen worden.

De milieubeweging is niet onder de indruk van de aankondiging. “Dit is gerommel in de marge van een gigantisch probleem”, zegt Nina Schrank van Greenpeace UK. “Eén voor één producten verbieden kan misschien leuke krantenkoppen opleveren voor de regering, maar het zal de duizelingwekkende hoeveelheid plastic die het Verenigd Koninkrijk jaarlijks produceert niet tegenhouden.”

De regeringen in Schotland en Wales hebben eerder al soortgelijke verboden ingevoerd. In Engeland wordt het beleid door de nationale regering gemaakt. In de Europese Unie geldt al sinds juli 2021 een verbod op dergelijk plastic.