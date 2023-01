Papieren dienstencheques helemaal verleden tijd in 2025

Met 127.000 werknemers in 1.108 ondernemingen en meer dan 750.000 gebruikers valt het dienstenchequesysteem niet meer weg te denken in Vlaanderen, maar ook in dit systeem zet de digitalisering zich verder door. De regering besloot vrijdag dat de papieren dienstencheques tegen 2025 zullen verdwijnen.

“Vanaf 2025 kunnen er enkel nog elektronische dienstencheques aangekocht worden”, legt minister Brouns uit. “Dienstencheques die niet tijdig gebruikt worden, kunnen zo automatisch terugbetaald worden aan de gebruiker. Digitaal minder vaardige klanten zullen eenvoudiger een beroep kunnen doen op hulp van een kennis of familielid om dienstencheques aan te kopen”.

Laagdrempeliger, vlotter en eenvoudiger

Volgens Brouns zal het systeem laagdrempeliger, vlotter en eenvoudiger worden. De cheques blijven 12 maanden geldig, maar vanaf 2025 worden alle vervallen dienstencheques automatisch terugbetaald. In het huidige systeem kunnen vervallen dienstencheques niet meer omgeruild of terugbetaald worden. Ook dat minimumplafond vervalt. Vandaag is het zo dat gebruikers bij elke aankoop een minimumaantal van 10 cheques moeten kopen.

Vlaams minister van Werk Jo Brouns. — © BELGA

Voor gebruikers die met papieren dienstencheques werken en minder digitaal vaardig zijn, worden er alternatieve kanalen uitgewerkt om de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid van het dienstenchequesysteem te blijven garanderen. Zo wordt het volmachtensysteem verbeterd, zodat zij de cheques eenvoudig door een familielid of kennis kunnen laten aankopen.

Ook voor de huishoudhulpen zijn er voordelen, aldus Brouns. Ze moeten geen papieren cheques meer invullen en indienen bij hun onderneming en lopen dus ook geen risico meer om deze te verliezen. Voor dienstenchequeondernemingen heeft de digitalisering volgens de minister dan weer het voordeel dat de overheid de subsidie kan afstemmen op de datum van de prestatie in plaats van de aankoop van de cheque door de gebruiker. Door de vele indexeringen van de voorbije jaren had dat nadelige financiële effecten voor deze bedrijven.