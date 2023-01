Verenigd Koninkrijk lijkt voorbeeld van Polen te volgen: “Londen gaat tanks leveren aan Oekraïne”

De Challenger 2 tanks werden begin deze eeuw ook al ingezet in Irak. — © REUTERS

Naar verluidt heeft de Britse premier, Rishi Sunak, ingestemd om 12 tanks aan Oekraïne te leveren. De Britse krant The Sun schrijft dat op basis van een regeringsbron, die zegt dat de premier later zaterdag de Oekraïense president Zelenski zal informeren over de zaak. Eerder besloten ook Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten om gevechtsvoertuigen te leveren aan Kiev, Polen beloofde eerder deze week als eerste tanks te sturen.

Vier Challenger 2 tanks van het Britse leger zullen onmiddellijk naar Oost-Europa worden verscheept. Nog eens acht andere zullen snel volgen. De bedoeling is om Oekraïne te helpen om het aan de Russische strijdkrachten verloren gebied terug te winnen.

Een bron in Downing Street zei ook dat de premier duidelijk was geweest dat het Verenigd Koninkrijk zijn verplichtingen aan Oekraïne moet nakomen. “Dat betekent ook dat het land over de cruciale uitrusting moet beschikken om zichzelf te verdedigen en een verschil te maken op het slagveld.” De levering door Londen zou van het Verenigd Koninkrijk de eerste westerse mogendheid maken die zware gevechtstanks aan Oekraïne levert.

LEES OOK. Polen wil als eerste land moderne tanks leveren aan Oekraïne: “Nu zijn we aan het echte spul toe” (+)

Ook Polen deed eerder deze week een formele toezegging om tanks van Duitse makelij naar Kiev te sturen. Een belangrijke stap vonden experts toen. “Nu zijn we aan het echte spul toe”, zei militair expert Tom Simoens aan onze krant. Hij wees daarbij op de gevaarlijke combinatie die tanks kunnen vormen met de eerder beloofde gevechtsvoertuigen uit Amerika, Frankrijk en Duitsland. “De komende maanden kan het Russische leger twee keer zo groot worden door de nieuwe mobilisatiegolf. Dat is een strijd die Oekraïne kwantitatief niet kan winnen. Zij zullen dat dus op kwalitatief vlak moeten doen.”

Polen besefte dat, maar heeft niet de kracht om zelf grote leveringen te doen. Hun belofte was dan ook vooral bedoeld als duwtje in de rug van de grotere westerse machten. Polen rekende dat andere landen hun voorbeeld zouden volgen binnen het kader van een “internationale coalitie”. “Iedereen kijkt de kat wat uit de boom. Veel landen willen wel geven, maar één iemand moet het ijs breken”, zei Simoens daar toen over. Nu lijkt het er dus op dat het Verenigd Koninkrijk het ijs als eerste zal breken.

De NAVO blijft evenwel vrezen dat de levering van tanks een potentieel gevaarlijke escalatie teweeg kan brengen.