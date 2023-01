Door teelbalkanker getroffen Sébastian Haller viert terugkeer bij Borussia Dortmund met … een hattrick in zeven minuten

Driemaal scoren na zo’n lange afwezigheid, het was vrijdag een droomdebuut voor Sébastian Haller. De 28-jarige speelde mee tussen minuut 60 en 90, maar scoorde op dat halfuurtje dus wel een echte hattrick. En dat in een tijdbestek van amper zeven minuten. De match eindigde uiteindelijk op een zware 6-0-pandoering voor FC Basel.

De ex-Ajacied was ook zelf opgetogen over zijn wederoptreden: “Terugkomen, doelpunten maken, het team helpen en iedere dag merken dat het beter gaat met je lichaam. Ik had niet meer kunnen vragen”, zegt Haller op de website van de Duitse ploeg.

“Ik hoop dat ik van waarde kan zijn voor het team”, gaat de Ivoriaan verder. “Dat iedereen zo blij voor me was, is een blijk van onze teamgeest. Wat er ook gebeurt op het veld, we verliezen niet uit het oog dat we allemaal mensen zijn en elkaar steunen. Ze wisten dat ik het niet makkelijk heb gehad. Het doet me goed dat ze zo blij voor me waren. Ik hoop dat ik nog meer doelpunten voor ze kan maken.”