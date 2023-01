Brand in leegstaande rijkswachtkazerne in Tongeren: dankzij regen is asbestrisico geweken

Aan de voormalige rijkswachtkazerne van Tongeren is zaterdagmorgen brand uitgebroken in een achterliggend gebouw. Het verloederde pand wordt geregeld bezocht door krakers en hangjongeren. Het leien dak vormde een tijdlang een asbestrisico. Door de regen was het gevaar voor de omwonenden snel geweken.

Door de asbesthoudende leien op het dak was er een tijdlang een gezondheidsrisico voor de omgeving. — © Tom Palmaers

Het vuur werd even voor 9 uur opgemerkt. Buren hoorden schreeuwen en het geluid kwam van op de site van de rijkswachtkazerne langs de Maastrichtersteenweg. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak van het vrijstaande gebouw met vier rijkswachtwoningen.

Doordat de brandende zolderverdieping niet bereikbaar was, werd het vuur onder andere geblust vanuit een ladderwagen. — © Tom Palmaers

Op de eerste verdieping brak de brand uit. De oorzaak is niet bekend, maar doordat het gebouw al jaren leeg staat, moet er een externe reden zijn. Volgens buren huizen er geregeld krakers in dat pand. “We hebben een controle gedaan van het gebouw maar er werd niemand aangetroffen”, zegt brandweerofficier Bert Thys van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg.

De brand brak uit op de eerste verdieping. — © Tom Palmaers

Asbest

Het vuur woedde hevig door de grote hoeveelheid hout in het gebouw en op het dak. De brandende zolderverdieping was niet toegankelijk voor bluswerken. De brandweer bestreed de vlammen vanuit een ladderwagen. “Op het dak liggen asbesthoudende leien en dit vormde een tijdlang een risico voor de omgeving. Aan de omwonenden werd uit voorzorg gevraagd om ramen en deuren te sluiten”, zegt de brandweerofficier. De omgeving werd afgesloten en er werd een omleiding voorzien voor het verkeer. “Dankzij de regen was het gevaar rond 11 uur al geweken.” Asbest bestaat immers uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd kanker ontstaan. “De verspreiding van mogelijk asbest is beperkt gebleven tot de site zelf waardoor er geen gevaar meer is voor de omgeving”, zegt de brandweerofficier.

Bert Thys (Kapitein Brandweerzone Zuid-West Limburg) geeft uitleg. — © Tom Palmaers

In minder dan twee uur tijd kregen de brandweerkorpsen van Tongeren, Hasselt en Borgloon de brand onder controle.

Het vuur woedde in een achterliggend pand met vier voormalige rijkswachtwoningen. — © Dirk Roefflaer

Volgens buren woont er al enkele jaren een koppel krakers in het achterliggende gebouw. Omwonenden vertellen dat ze de ‘krakers’ zien wandelen naar de kerk die er ligt en dat ze er kaarsen nemen, mogelijk om zich te verwarmen en voor wat licht. Zaterdag werd niemand aangetroffen bij de brand. Er vielen geen gewonden. De helft van het dak van de rijkswachtwoningen is ingestort door de brand.

© Dirk Roefflaer

Plannen

De stad heeft plannen met de site. De zone van de voormalige kazerne van de rijkswacht is 65 hectare groot. “Het gebouw waar het vuur woedde is nog eigendom van de Regie der Gebouwen. Met de stad zijn we aan het onderhandelen over een verkoop voor nieuwe projecten”, zegt schepen van Patrimonium Johnny Vrancken (Vooruit). De stad meent dat de site ideaal is voor een projectontwikkelaar die er een nieuwbouwproject zou kunnen starten.

(diro, maw)

Het dak is volledig verwoest. — © Tom Palmaers