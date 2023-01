Twee Palestijnen gedood op Westelijke Jordaanoever

In deze auto werden de twee Palestijnen gedood. — © AP

Twee Palestijnse strijders van de beweging Islamitische Jihad zijn vanmorgen gedood bij een confrontatie met Israëlische soldaten die een inval deden op de bezette Westelijke Jordaanoever. De twee jongemannen werden gedood in Jaba, een kleine stad ten zuiden van Jenin, aldus het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid en de Islamitische Jihad.

De gewapende vleugel van de Islamitische Jihad betreurde in een verklaring de dood van haar “heldhaftige martelaren”, die werden gedood “terwijl de bezetter een laffe moordoperatie uitvoerde”. Het Israëlische leger zei dat het een “antiterroristische” operatie had uitgevoerd in de buurt van Jaba, waarbij “verdachten vanuit een rijdend voertuig het vuur openden met scherpe munitie op Israëlische soldaten”. Daarop “schoten de soldaten terug met scherp” en raakten twee mensen.

Volgens het Palestijnse ministerie en de Islamitische Jihad zijn de slachtoffers Ezzedine Basem Hamamra en Amjad Adnane Khaliliya, beiden twintigers. Een derde Palestijn, de 19-jarige Yazen Samer Jaabari, die enkele dagen geleden door Israëlisch vuur werd getroffen, is volgens dezelfde bron aan zijn verwondingen overleden. Sinds het begin van het jaar zijn al twaalf Palestijnen omgekomen bij geweld op de Westelijke Jordaanoever.