Stijgende levensduurte doet mensen besparen op thuiszorg

Voor het eerste halfjaar van 2022 stelde de organisatie vast dat er een daling van gemiddeld 7,7 procent was bij de uren gezinszorg per klant tegenover de voorgaande jaren. Bij nieuwe klanten is de daling groter dan bij bestaande klanten.

Bij een update van dit cijfer - waarbij de zomermaanden meegerekend zijn - in september heeft de daling zich zowat gestabiliseerd op -7 procent. Daarbij is er sprake van een daling van meer dan 100.000 klanturen bij Familiehulp. Deze daling tekent zich overal af, maar is het grootst bij de lagere inkomens en het kleinst bij de hogere.

Het dalende aantal uren thuiszorg staat tegenover een toename van het aantal klantvragen met 8,6 procent in de eerste jaarhelft tegenover een jaar eerder. Het aantal nieuw geholpen klanten gezinszorg steeg dan 9 procent.

Stijgende zorgvraag

“Er is dus sprake van een stijgende zorgvraag, maar een dalend zorggebruik per klant. Dit dalend zorggebruik heeft een impact op het welzijn van de persoon in kwestie: de zorg die Familiehulp biedt is geen complexe medische zorg maar basisondersteuning, bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne, die ervoor zorgt dat mensen op een menswaardige wijze hun dag doorbrengen. Gezinszorg wordt integendeel aanzien als laagdrempelige, essentiële zorg voor (vaak) zeer kwetsbare mensen die nog steeds in hun thuisomgeving wonen”, meldt Familiehulp.

“We stellen helaas vast dat door de toenemende kosten - denk aan de energiefactuur, aan de stijgende prijzen in de winkels - er een verschil ontstaat tussen wat klanten aan zorg nodig hebben en wat ze vragen, gewoon omdat ze het niet meer kunnen of willen betalen”, zegt Bart Tirez, regiodirecteur bij Familiehulp Leuven, bij de VRT. “Dat zien we zowel bij nieuwe als bij bestaande klanten.”