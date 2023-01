Lisa Marie Presley zal naast haar zoon begraven worden op Graceland

Lisa Marie Presley overleed donderdag op 54-jarige leeftijd na een plotse hartstilstand thuis. Ze was het enige kind van de “King of Rock ’n Roll”, Elvis Presley. Na de dood van haar vader erfde Lisa Marie het Graceland-landgoed, inclusief het 17.500 vierkante meter grote landhuis.

Het is op dat landgoed dat Lisa Marie haar laatste rustplaats zal krijgen. Ze zal er een plaatsje krijgen naast haar zoon Benjamin die twee jaar geleden het leven liet op 27-jarige leeftijd. Ook vader Elvis ligt op het landgoed begraven.

Het huis in Memphis is na het Witte Huis in Washington het tweede meest bezochte huis in de Verenigde Staten. Na het nieuws van de dood van Lisa Marie legden fans kaarsen en bloemen neer aan de poorten van het landgoed.